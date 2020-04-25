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فن

حلا شيحة تنشر صورة من كواليس مسلسل خيانة عهد.. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة حلا شيحا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد"، وعلقت عليها "من تصوير تتر مسلسلنا #خيانة _عهد، يارب تكون حلقة النهاردة عجبتكم؟!؟".

فيما جاءت التعليقات كالآتى :
-المسلسل جميل .
-إنتى جميلة جدا .
-المسلسل حلو ودورك حلو أوى .

فيما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث، وتجسد يسرا، شخصية "عهد"، بينما يجسد "خالد أنور" ابنها، وتجسد حلا شيحة أختها.

كما تحب هنادي مهنى، وهي ابنة عبير صبري، الفنان خالد أنور، الذي لا يعطي لها اهتمامًا على مدار الحلقات الأمر الذي يثير غضب شقيقها.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.

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