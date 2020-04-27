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محمد هنيدي يوضح جوانب إيجابية لحظر التجول.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:47 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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قال الفنان محمد هنيدى، إنه سعيد خلال تواجده فى منزله واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وتابع:"أنا بطعيتى أحب قعدة البيت وممكن أقعد شهر فى البيت لا أخرج.. وإن شاء الله فترة وستمر على خير". 


وأضاف محمد هنيدى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك العديد من الإيجابيات اكتشفها خلال فترة العزل المنزلى، واتباعه لتعليمات وزارة الصحة فى الإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأكمل: "فعلًا فيه إحساس جديد فى البيوت وهناك نوع من الألفة الجديدة..عارفين أنها فترة ولابد أن نلتزم بها وستمر على خير أن شاء الله"، مشيرًا إلى أنه طباخ شاطر ويشغل وقته بالمنزل من خلال عمل الأكلات التى تتناسب وشهر رمضان الكريم.


ولفت محمد هنيدى، إلى أن الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى عبر السوشيال ميديا تعود إلى شهرين قبل تفشى جائحة كورونا المستجد، فى دبى.

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