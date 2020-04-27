شاهد.. أحمد موسى يطالب بإخراج فيديو مرشد الإخوان الإرهابية وهو يرتدي النقاب

طالب الإعلامي أحمد موسى، وزارة الداخلية، بإخراج فيديو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وهو يريدي نقابا في محاولة منه للهروب من الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في العام 2013.









واستنكر أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "تعجب البعض من ظهور صور لإحدى أقرباء الإرهابي هشام عشماوي، وهي ترتدي نقاب".









وأكد أحمد موسى، أن "حرم هشام عشماوي تعمل أستاذة جامعية"، متسائلا "كيف لسيدة مضطهدة كما يدعون تشغل منصب أستاذة جامعية؟".









وتابع موسى، أن زوجة عشماوي هي من أدلت بالمعلومات التي تفيد بتورط زوجها في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، كما أفصحت عن من كانوا معه في هذه العملية.









وأردف موسى أن زوجة عشماوي، كانت تتواجد يوميا في اعتصام رابعة المسلح، لافتا إلى أن هشام عشماوي ومن يسانده ويدعمه خائن.