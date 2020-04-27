أحمد موسى: زوجة عشماوي اعترفت بهذا السر| تفاصيل

طالب الإعلامي أحمد موسى وزارة الداخلية بإخراج فيديو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وهو يرتدى نقابا في محاولة منه للهروب من الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في العام 2013.









واستنكر موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تعجب البعض من ظهور صور لإحدى أقرباء الإرهابي هشام عشماوي وهي ترتدي نقابا.









وأكد أحمد موسى، أن حرم هشام عشماوي تعمل أستاذة جامعية، متسائلا كيف لسيدة مضطهدة كما يدعون تشغل منصب أستاذة جامعية؟.









واستكمل موسى، أن زوجة عشماوي هي من أدلت بالمعلومات التي تفيد بتورط زوجها في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، كما أفصحت عمن كانوا معه في هذه العملية.









وأردف أن زوجة عشماوي، كانت تتواجد يوميا في اعتصام رابعة المسلح ، لافتا إلى أن هشام عشماوي من يسانده ويدعمه خائن.