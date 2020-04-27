AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سامسونج تمنح مستخدميها هذا التطبيق لأول مرة على التلفزيونات الذكية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:59 ص
سامسونج تمنح مستخدميها
سامسونج تمنح مستخدميها هذا التطبيق لأول مرة
Advertisements
ندى على
قامت شركة سامسونج بتحديث جديد على شاشات التليفزيون الذكية الخاصة بها، حيث ستوفر للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الأغانى Apple Music  آبل ميوزيك.

وبحسب موقع Pocketnow فإن الشركة قامت بتوفير واحد من أكبر تطبيقات الأغانى في العالم على شاشات تليفزيون سامسونج الذكية ، وهو تطبيق  Apple Music والذى يتطلب اشتراكا للدخول عليه من أجهزة آبل فقط.

سامسونج تنهى عصر LCD وتستخدم تكنولوجيا جديدة في تصنيع شاشات التليفزيون

ونظرا لاستمرار العزل المنزلى وإجراءات الحظر قررت الشركة توفير التطبيق لمستخدميها ، حيث يضم التطبيق أكثر من ن 60 مليون أغنية، بالإضافة إلى راديو مباشر، وهى المرة الأولى التى يكون فيها التطبيق موجودا على شاشة تليفزيون أو جهاز غير أجهزة آبل.

ويمكن الآن لمستخدمي شاشات تليفزيون سامسونج الذكية  تنزيل Apple Music من متجر التطبيقات من على التليفزيون ، ويتوافق التطبيق مع أي تلفزيون ذكي من سامسونج تم إصداره في عام 2018 والإصدارات اللاحقة.

ومؤخرا، قامت شركة آبل بتحديث تطبيقها Apple Music بإطلاق قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة.

وتم إنشاء قائمة التشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني وذلك باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين، بالإضافة إلى قائمة تشغيل أخرى سوف تتضمن موسيقى لرفع الطاقة، ويفضلها المستخدمون في كل الأوقات، مع أجدد الأغانى الموجودة.

يتفوق على العين البشرية.. سامسونج تطور مستشعر كاميرا قوته 600 ميجابيكسل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا..سامسونج تطلق هاتف Galaxy A11..رسالة كورونا الخادعة احذفها فورا

بعد آيفون.. ساعات أبل الآن تخبرك إذا أصبت بفيروس كورونا

أغان جديدة لرفع المعنويات.. تحديث جديد لتطبيق Apple Music

أخبار العلوم والتكنولوجيا..يوتيوب يزيل فيديوهات بسب كورونا..آبل تتبرع بـ 20 مليون كمامة طبية

التكنولوجيا في خدمة العزل المنزلى.. من تسهيل الديلفرى إلى حل مشاكل الوحدة والملل

تطبيق في سامسونج يمكنك من التقاط الصور عن طريق ساعتك.. ويدعم 13 هاتفا

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح المقاهي والكافيهات.. فيديو

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

رئيس مستشفى المنشاوي يكشف سبب رقصه فى مستشفى العزل.. فيديو

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على قناة النادي.. تأجيل ملف التجديد للاعبين

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت