سامسونج تمنح مستخدميها هذا التطبيق لأول مرة على التلفزيونات الذكية

قامت شركة سامسونج بتحديث جديد على شاشات التليفزيون الذكية الخاصة بها، حيث ستوفر للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الأغانى Apple Music آبل ميوزيك.

وبحسب موقع Pocketnow فإن الشركة قامت بتوفير واحد من أكبر تطبيقات الأغانى في العالم على شاشات تليفزيون سامسونج الذكية ، وهو تطبيق Apple Music والذى يتطلب اشتراكا للدخول عليه من أجهزة آبل فقط.ونظرا لاستمرار العزل المنزلى وإجراءات الحظر قررت الشركة توفير التطبيق لمستخدميها ، حيث يضم التطبيق أكثر من ن 60 مليون أغنية، بالإضافة إلى راديو مباشر، وهى المرة الأولى التى يكون فيها التطبيق موجودا على شاشة تليفزيون أو جهاز غير أجهزة آبل.ويمكن الآن لمستخدمي شاشات تليفزيون سامسونج الذكية تنزيل Apple Music من متجر التطبيقات من على التليفزيون ، ويتوافق التطبيق مع أي تلفزيون ذكي من سامسونج تم إصداره في عام 2018 والإصدارات اللاحقة.ومؤخرا، قامت شركة آبل بتحديث تطبيقها Apple Music بإطلاق قائمة تشغيل جديدة، من شأنها أن تساعد في رفع معنويات المستخدمين خلال هذه الأوقات الصعبة.وتم إنشاء قائمة التشغيل التي تتألف من عشرات من الأغاني وذلك باستخدام خوارزميات، لتستطيع تحديد نوع الموسيقى التي يفضلها المستخدمين، بالإضافة إلى قائمة تشغيل أخرى سوف تتضمن موسيقى لرفع الطاقة، ويفضلها المستخدمون في كل الأوقات، مع أجدد الأغانى الموجودة.