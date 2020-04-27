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بعد البراءة من الإعدام.. زوجه المهندس المصري في السعودية توجه رسالة للرئيس السيسي: مكناش مستوعبين الخبر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:00 ص
أسرة المهندس المصرى
أسرة المهندس المصرى على أبو القاسم
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شاذلي عبد الفتاح
  •  زوجة المهندس المصرى على أبو القاسم :
  • أشكر وزارتى الهجرة والخارجية لتواصلهما بإستمرار معي 
  • كنت واثقة بأن زوجي سيحصل على البراءة بعد تدخل الرئيس السيسى
  • ولادي لم يكونوا مستوعبين خبر براءة والدهم وابني قالي نفسى أطلع ضابط جيش

سعادة بالغة انتابت أسرة المهندس المصرى على أبو القاسم بمحافظة أسوان بعد الإعلان أول أمس عن حصوله على البراءة من التهمة المحكوم عليه فيها بالإعدام فى المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها قدمت إبتسام سلامة مبروك زوجة المهندس المصرى خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانبها خلال الفترة الماضية فهو له الفضل فى حصول زوجها على البراءة بعد ربنا بإعتباره الأب القدوة لكل المصريين ويجب أن نفتخر بكونه رئيسًا لنا.

وقالت إبتسام مبروك لمصر كلها لأنهم هم اللى وقفوا جمبى، واستقبلت الخبر بالسجود لله شكرًا على هذا الخبر المفرح، مؤكده على أنها كانت واثقة بأن زوجها سيحصل على البراءة خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لأن الرئيس طالما تدخل فى موضوع لأبنائه كنا واثقين بأنه هيخرج.

وفى شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي قالت إبتسام.. حضرتك شرف للمصريين ومصر كلها وحضرتك قدوة وأنا فعلًا فخورة بحضرتك رئيسنا والعبء عليك كبير لكن أنت قدها ونشكرك جدًا وأولادى بيشكروك وأوعدك إني هخرج أولادى وأطلعهم مشرفين لوطنهم .

كما وجهت أيضًا الشكر لوزارتى الهجرة والخارجية لتواصلهما بإستمرار معها خلال الفترة الماضية، وكانا على إتصال دائم ويبعثا برسائل طمأنة بإستمرار لها ولأولادها وأسرة زوجها المهندس، وأرسلوا مندوبًا من السفارة والقنصلية يتابع موضوع زوجى وإن شاء الله يعود فى أقرب وقت بعد استكمال إجراءات الإفراج عنه.

كما قدمت شكرها لكل المصريين اللى هنأها لأن خبر براءة المهندس على هو ثمرة لمجهود وتعب كل واحد منهم .

وأشارت إلى أن أولادها لم يكونوا مستوعبين خبر براءة والدهم، وابنها الأصغر محمد قال لها..  يا ماما أنا نفسى أطلع ضابط جيش عشان أقبض على المجرمين وابقى قوى زى السيسى"، وأن أولادها ظلوا فى سعادة وفرحة طوال الليل .

وقالت إبتسام الحمد لله أخيرًا زوجى حصل على حكم البراءة، وكان حصل على البراءة بنسبة 50 % فى أوائل شهر مارس الماضى وهى كانت آخر جلسة لزوجى أمام القضاء والمحاكم السعودية وأجمع الشيوخ على عدم سماع الدعوى، وهو ما يعنى إسقاط الاتهامات عن زوجى وهى جلب وترويج حبوب مخدرة. 

وكانت المحكمة قد أعطت النيابة العامة شهرًا يحق لها خلاله الإعتراض على الحكم وهو ما لم يتم خلال الفترة الماضية، وتواصلت مع المحامى السعودى والمستشارين السعوديين وأكدوا لها أن قضية زوجها من القضايا التي يتم التعامل فيها عن بعد، ومن خلال موقع ناجز وهو منصة سعودية للقضايا، تبين أن النيابة لم تعترض على الحكم وبالتالى حصل زوجها على البراءة القطعية .

وكان على أبو القاسم المهندس المصرى من محافظة أسوان قد ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية. 

وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها.

وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.

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