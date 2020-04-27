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تعليم

علوم حلوان تعلن عن مشروع جديد لتطوير تقنية جديدة للكشف عن كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم بمشروع تحت عنوان  " تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد " إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك في إطار المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" رقم ( 7102)  للمعاونة في مجابهه فيروس كورونا المستجد " . 

وقد اجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله  فنيا. 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان إن منظمة الصحة العالمية صنفت في 11 مارس 2020 الإصابة بفيروس كورونا بأنها جائحة مضيفا أن ارتفاع عدد الاصابات كان دافعا الى العمل على ثلاث محاور : المحور الأول تضمن التشخيص المبكر والمحور الثانى العلاج الفعال والمحور الثالث تطوير لقاح للحماية، وحسب  منظمة الصحة العالمية  فانه يتم تجريب  العديد من الأودية وتقييم نتائجها ، أما بالنسبة للقاح فإن التاكد من أي لقاح تجريبي بشكل قاطع يجب أن يستغرق من عام إلى عامٍ ونصف. 

ويهدف المشروع لإنتاج و تطوير كواشف سريعة لفيروس كرونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجى (لايتعدى زمن الكشف فيها عن 10 دقائق ) ذات حساسية عالية بمقارنتها  بتفاعل البلمره المتسلسل  ( (rRT-PCR. هذا الكاشف السريع سوف يعتمد على  اختبار مناعي ما بين  انتجين لفيروس كورونا المستجد (فى عينة دم الشخص المصاب ) وجسم مضاد احادى النسيلة. 
   
ويشارك فى المشروع عده جهات بحثية مصرية من (جامعة حلوان – جامعة القاهره – المركز القومى للبحوث) 

ويشرف على المشروع، الدكتور/ محمد مصطفى عمران - الأستاذ المساعد الكيمياء الحيوية  بقسم الكيمياء  بكلية العلوم بجامعة حلوان ومدير المشروع،  الدكتور/ أحمد برهوم همام - مدرس تكنولوجيا النانو بقسم الكيمياء بكلية العلوم بالجامعة ونائب مدير المشروع. 

يوتكون فريق عمل المشروع من  الدكتوره / داليا عبد الحميد عمران الأستاذ بكلية طب القصر العينى ،  والأستاذ الدكتور / أشرف عبده طبل لأستاذ بالمركز القومى للبحوث، والدكتور فتحى محمد عبد الحليم - أستاذ مساعد دكتور الكيمياء التحليلية  بكلية العلوم - جامعة القاهرة . 

 بالإضافة الى مجموعة متميزه من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة حلوان (م.م. عبد الله احمد محمود، م. ابراهيم عبد المنعم ابراهيم، م. ساره احمد عبد المنعم) للقيام باجراء التجارب البحثية فى المشروع.
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