شاهد.. حملة نظافة مكبرة لقرى جنوب الأقصر

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر حملة نظافة مكبرة بقري المركز، وذلك بناءً على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا لرؤساء القرى.





وأسفرت الحملة بقرية الكيمان غرب المركز، بحسب بيان، عن رفع 12 طنا من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الرئيسى بمدخل قرية الكيمان وطفنيس والغريره بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق.





وفي قرية الشغب قامت الحملة برفع 6 أطنان مخلفات صلبة وهى عبارة عن اتربه وتشوينات وكذلك تم رفع مخلفات صلبه على الطريق العام بجوار كوبرى الشغب و طريق مدرسة الدبابيه الإبتدائية وامام مركز شباب الدبابيه والجمعية الزراعية الدبابيه الطريق الغربى وكذلك تم رفع قمامة على ترعه المعلاويه المغطاة لقرية المعلا بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية .





وفي قرية الدير قامت الاجهزة التنفيذية بحملة نظافة مكبرة لرفع الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى بمدخل قرية الدير وطريق المحجر والعمارات السكنية بجانب تفريغ الحاويات وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق مما لاقى استحسان المواطنين .





ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار محافظ الاقصر للسادة رؤساء المراكز بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.