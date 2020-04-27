السعودية.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا و174 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية": "سجلنا 174 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144".





إلى ذلك، خففت المملكة حظر التجول، الأحد، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.





وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو.





وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة، بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.











