AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية.. حصيلة جديدة لمصابي كورونا و174 حالة شفاء

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية": "سجلنا 174 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا، كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144".

إلى ذلك، خففت المملكة حظر التجول، الأحد، مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة، بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. الحلاقة في زمن الكورونا

أخبار السعودية اليوم.. تعافي ثالث حالة من كورونا.. وقرارات حاسمة لـ المملكة لمواجهة كوفيد 19

بينهم مصريون.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل حالة الوفاة الثانية بـ فيروس كورونا في السودان

الإمارات تسجل حالة وفاة و53 إصابة جديدة بـ كورونا

القبض على حلاقين في السعودية حولا منزلهما لـ صالون حلاقة

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاد سناء يوسف.. عمرها الحقيقى وقصة التعدى على خادمتها جنسيا

آخر أخبار مسلسل الاختيار.. أمير كرارة : المنسي لا ينسى

في عيد ميلاد أحمد زاهر.. تعرف على عمره الحقيقي

رئيس الوزراء عن كورونا: حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر

3 مؤشرات ترجح ظهور زعيم كوريا الشمالية قريبا

مؤلف مسلسل النهاية: أمريكا والصين تدمران الأرض بلا هوادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها