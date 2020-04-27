تعرف على ضحية رامز جلال في رامز مجنون رسمي.. اليوم

تقع الفنانة أمينة خليل ضحية لمقلب اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر.

برنامج "رامز مجنون رسمي" يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.









ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.









ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.