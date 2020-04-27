AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد العطار: اتحاد الكرة جاهز لاستئناف الدورى المصري الممتاز

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:58 م
وليد العطار المدير
وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني قدمت جدول مباريات الدورى الممتاز خلال التصور الشامل الذي تم تقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة.


قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": جاهزون لاحتمالية عودة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد مشيرا إلى أنه تم تجهيز جدول الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة تمهيدا للعمل به حال استئناف المسابقة المحلية.


أضاف: جاهزون بالتصور الشامل للملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات البطولة المحلية إضافة الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.

كان مسئولو اتحاد كرة القدم استقروا على عدد من المواعيد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز، والتى توقفت فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.


وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري رغم تفشي كورونا وينتظر اتحاد كرة القدم الضوء الأخضر من الجهات المسؤولية عن محاربة كورونا فى مصر والسيطرة عليه من أجل عودة استكمال النشاط الكروي كما هو دون أى تغيير.


وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد كما اقترح مسئولو الجبلاية 15 يوليو فى حال استمرار الكورونا خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد أيضا أول أغسطس المقبل كحد أقصي لاستكمال المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعليق مباريات الدوري.. المقاصة يمنح لاعبيه إجازة 5 أيام

إتحاد الكرة يرفض مقترحا لعودة لاعبي الدورى الى التدريبات

عن عودة التدريبات.. خبراء يؤيدون بشرط واتحاد الكرة يرفض سيناريو ألمانيا وتونس

بشرى سارة.. مقترح جديد لاستكمال الدوري المصري الممتاز

اتحاد الكرة يرفض طلب الأندية باستكمال الدوري.. ومقترح جديد لإنقاذ إلغائه

اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات الناشئين ويعلق مصير الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين صبري

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

بينهم 26 مصريا.. الكويت تسجل 213 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ فيروس كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

روح الفانلة الحمراء.. حمودي يحن للأهلي

AdvertisementS

هيمشي من منصبه.. نجم الزمالك يكشف تفاصيل حلقة رامز مجنون رسمي الممنوعة من العرض

أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

مدير تعاقدات الاهلي السابق: صالح جمعة يقترب من الزمالك فى الميركاتو الصيفي

على طريقة الأهلي .. ناد مغربي يجهز لشكوي الزمالك أمام الفيفا

اتحاد الكرة يحدد 3 مواعيد لاستكمال الدوري.. تعرف عليها

الساحر الأوروجويانى .. صن داونز يحسم مصير الصفقة التبادلية مع الأهلي

صحيفة تكشف عن أول لاعب يرحل عن الأهلي فى الميركاتو .. تعرف عليه

مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

كله متصور بالكاميرات.. مصدر يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة وليد العطار وأحد موظفى اتحاد الكرة

مجدي عبدالغني يطالب اللجنة الخماسية بعدم منح الأهلي درع الدوري "فيديو"

اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء كأس مصر بسبب كورونا

روح الفانلة الحمراء.. حمودي يحن للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس تطرح جوست 2021 rolls royce ghost بالتعاون مع bmw.. صور

نتائج فحوصاتها إيجابية بدون أعراض.. حالة محيرة لعارضة أزياء مصابة بـ كورونا

جددي سفرتك في رمضان.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش