وليد العطار: اتحاد الكرة جاهز لاستئناف الدورى المصري الممتاز

أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني قدمت جدول مباريات الدورى الممتاز خلال التصور الشامل الذي تم تقديمه إلى وزارة الشباب والرياضة.
قال وليد العطار فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": جاهزون لاحتمالية عودة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد مشيرا إلى أنه تم تجهيز جدول الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة تمهيدا للعمل به حال استئناف المسابقة المحلية.
أضاف: جاهزون بالتصور الشامل للملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات البطولة المحلية إضافة الى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.
كان مسئولو اتحاد كرة القدم استقروا على عدد من المواعيد لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز، والتى توقفت فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.
وعلم "صدى البلد" أن اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري رغم تفشي كورونا وينتظر اتحاد كرة القدم الضوء الأخضر من الجهات المسؤولية عن محاربة كورونا فى مصر والسيطرة عليه من أجل عودة استكمال النشاط الكروي كما هو دون أى تغيير.
وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد كما اقترح مسئولو الجبلاية 15 يوليو فى حال استمرار الكورونا خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد أيضا أول أغسطس المقبل كحد أقصي لاستكمال المسابقة.