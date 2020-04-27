وليد العطار: اتحاد الكرة جاهز لاستئناف الدورى المصري الممتاز

وحدد اتحاد الكرة أواخر شهر يونيو المقبل كموعد مقترح لاستكمال النشاط، أملا فى السيطرة على الكورونا وعودة الحياة الرياضية لطبيعتها من جديد

كما اقترح مسئولو الجبلاية 15 يوليو فى حال استمرار الكورونا خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد أيضا أول أغسطس المقبل كحد أقصي لاستكمال المسابقة.