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ديني

الفرق بين الأعمى والكفيف.. خالد الجندي يكشف عنه.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:53 م
الفرق بين الأعمى
الفرق بين الأعمى والكفيف .. خالد الجندي يكشف عنه
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفرق بين الأعمى والكفيف، أن الأعمى هو الذي ولد أعمى، أما لو ولد سليما ثم فقد بصره فهو الكفيف.

وأضاف، الجندي، في لقائه على فضائية "لعلهم يفقهونط، أن هناك خطأ يقع فيه الكثير في وصف العلماء بالكفاءة، فيقولون علماء أكفاء بتشديد الكاف وكسرها، وهنا يكون المعنى مكفوفين، والأصح أن نقول علماء أكفاء بسكون الكاف وهنا تعني الكفاءة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن هناك مفهوم خاطئ عند الكثيرين، حول معنى كلمة "كهل"، وهو الرجل العجوز صاحب الشعر الأبيض، وإنما المعنى السليم له أنه هو فى سن ٣٣ سنة.

وأضاف الجندي، أن القرآن قال عن سيدنا عيسى بن مريم: "ويكلم الناس فى المهد وكهلا"، وهنا يقصد إن عمره ٣٣ سنة، وليس مسن.

وذكر، أن المقصود به أنه يكلم الناس بكلام الأنبياء بنفس القوة سواء طفلا او شابا. 
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