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اقتصاد

سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم 28-4-2020

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:18 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2020 وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصرى .

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل الدينا الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء و 51.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع .
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