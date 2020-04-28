سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم 28-4-2020

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 ابريل 2020 وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصرى .



وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .



وسجل الدينا الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء و 51.08 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال العمانى عند 40.30 جنيه للشراء و 40.98 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.93 جنيه للشراء و 41.85 جنيه للبيع .