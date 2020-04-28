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منوعات

الحب يصنع معجزة الشفاء من كورونا.. قصة زوجين أصيبا بالفيروس وشفيا معا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قالوا قديما: إن الحب يصنع المعجزات، تهكم البعض وأيد البعض الاخر، إلا أن الحب بالطبع قد يصنع معجزات كثيرة، وهو ما حدث لزوجين أصيبا بفيروس كورونا المستجد. 

استطاع زوجان في بريطانيا معا النجاة من المرض القاتل، عقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد،  نقل سريرهما إلى جانب بعضهم البعض. 

التقى مايكل بليسينجتون، البالغ من العمر 68 عامًا ، وزوجته ماري البالغة من العمر 67 عامًا ، لأول مرة عندما كانا في الثالثة عشرة من العمر، وفي سبتمبر سيحتفلان بعيد زواجهما الثامن والأربعين بعد النجاة من كوفيد19. 

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، قال أقاربهما إن تعافي الزوجين بدأ عندما تم لم شملهما في المستشفى بعد أن تم علاجهما في عنابر منفصلة.

تم نقل الزوجان إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف في غضون ساعة واحدة من بعضها البعض، حيث عانى كلاهما من مستويات منخفضة جدًا من الأكسجين. كلاهما يعاني من ظروف صحية مزمنة، تم تشخيص مايكل مؤخرًا بسرطان الرئة وماري مصابة بالربو الشديد، إلا أنهم استطاعوا العبور من هذه الأزمة الكبيرة بواسطة الحب. 

وتقول السيدة إنها شعرت باقتراب الموت، فطالبت من الأطباء منحها حقنة وتركها للموت، إلا أنها قررت الحرب ضد الفيروس عقب لم يد زوجها، وانتقال سريرها إلى جانبه، ليشفيا معا.
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