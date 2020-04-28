بالشراشيب والترتر.. أروى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
تألقت أروى فى الصور بملابس عصرية، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه سترة قطنية بنفس اللون و جاكيت غير تقليدي أتسم بالترتر الملون و اللامع و الشراشيب المنسدلة.
وانتعلت أروى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الأبيض، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والمتناسقة مع إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أروى على خصلات شعرها المموج المنسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.,