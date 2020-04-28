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مرأة

بصورة رومانسية.. فهرية أفجان بإطلالة ناعمة مع زوجها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:48 ص
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة رومانسية مع زوجها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة طبيعية ومشرقة للغاية، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت فهرية أفجان بدي باللون الرمادي بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

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ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بطريقة الكعكة، ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت ببعض اللمسات البسيطة تتناسب مع إطلالتها.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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Kalbimm.. ❤️

A post shared by Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) on

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