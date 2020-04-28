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أخبار العالم

المغرب يعلن تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا.. وحكومته تحذر من التساهل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:05 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في المغرب، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجرى تسجيل الحالات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما أوصل إجمالي عدد الإصابات  إلى 4120 إصابة.

وأكد رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إن عدد المتعافين خلال نفس الفترة بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة.

أضاف بأنه، قد توفي شخص واحد ، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في المغرب في 2 مارس الماضي إلى 162 حالة وفاة.

ولفت اليوبي إلى تناقص الحالات التي تسجل في البؤر الوبائية، لكنه حذر من أي تساهل، لافتًا إلى إجراءات الحظر والإغلاق ستكون مستمرة حتى 20 مايو.
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