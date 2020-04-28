أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

استعاد فريق روما الإيطالي ذكريات لاعبيه العرب الذين تواجدوا في صفوفه، ومن أبرزهم نجم فريق ليفربول محمد صلاح وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .





ولعب محمد صلاح بقميص روما خلال الفترة بين 2015 وحتى 2017.





وشارك المصري في 83 مباراة مع الذئاب، وسجل 34 هدفًا وصنع 22 آخرين، قبل انتقاله إلى ليفربول.





ونشر الحساب الرسمي لـ روما عبر موقع "فيس بوك"، منشورًا باللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص النادي، وهم:





أحمد حسام ميدو (2004/ 2005).





حسين خرجة (2005/ 2006).





مهدي بن عطية (2013/ 2014).





محمد صلاح (2015/ 2016، 2016/ 2017).



