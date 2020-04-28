AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزهم محمد صلاح وميدو .. روما يستعيد ذكريات لاعبيه العرب.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:35 ص
محمد صلاح وميدو
محمد صلاح وميدو
Advertisements
محمد رشاد
استعاد فريق روما الإيطالي ذكريات لاعبيه العرب الذين تواجدوا في صفوفه، ومن أبرزهم نجم فريق ليفربول محمد صلاح وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

ولعب محمد صلاح بقميص روما خلال الفترة بين 2015 وحتى 2017.

وشارك المصري في 83 مباراة مع الذئاب، وسجل 34 هدفًا وصنع 22 آخرين، قبل انتقاله إلى ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي لـ روما عبر موقع "فيس بوك"، منشورًا باللاعبين العرب الذين ارتدوا قميص النادي، وهم:

أحمد حسام ميدو (2004/ 2005).

حسين خرجة (2005/ 2006).

مهدي بن عطية (2013/ 2014).

محمد صلاح (2015/ 2016، 2016/ 2017).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثروة محمد صلاح.. موقع أمريكي يكشف قيمتها منذ انطلاق مسيرته الاحترافية

يا نهار أزرق الرجل المانولاس.. روما يستعيد ذكرى ريمونتادا برشلونة بـ كوميك الرجل العناب

شاهد.. أهداف ريمونتادا روما أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

هل محمد صلاح يشجع الزمالك ؟.. نجم المقاولون يكشف ..فيديو

على شاطئ البحر.. محمد زيدان يستعيد ذكريات رمضان مع أولاده.. شاهد

ترشيحاتنا

بالأرقام.. تعرف على مساعدات السعودية لـ اليمن وباكستان

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 4.. آسر ياسين يستمر في النصب لإعادة أموال نيللي كريم

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

مدير التلفزيون السوداني يوضح تفاصيل أزمة إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

AdvertisementS

أخبار النادي الأهلي.. 8 قرارات مهمة من مجلس الخطيب.. بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل

مرضيش يطلع معاه في البرنامج.. خالد الغندور يشكو طارق حامد لـ مرتضى منصور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

أخبار الزمالك.. الغندور يشعل أزمة بين طارق حامد ومرتضى منصور.. بنشرقي يقترب من الرحيل

شوبير يكشف بنود عودة الدوري المصري يوليو المقبل..فيديو

حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

لا يوجد أفضل من الأهلي والزمالك.. الحاج ضيوف يوضح تأثير ساديو ماني على أداء محمد صلاح

تقاير: هاني أبوريدة يفاجئ الجميع وينوي الترشح لـ رئاسة الكاف

عودة أول الدوريات العربية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

أنا الكابتن 1.. القائد التاريخي لـ بتروجت: أخطأت في بداياتي.. وكنت قريبا من الأهلي في 2009

أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور