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مرأة

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:50 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
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هاجر هانئ
وقعت الفنانة أمينة خليل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء امس الاثنين حيث يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

لفتت أمينة خليل الأنظار فى الحلقة بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت أنيق وجذاب اتسم بنقشة الثعبان ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وحمل تصميم أمينة خليل توقيع ميس جايديد، فيما بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى.
وانتعلت أمينة خليل حذاء مسطحا متناسقا مع إطلالتها من دار الأزياء العالمية Golden Goose، وبلغ سعر الحذاء 863 دولار أمريكى أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.
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أكملت اطلالتها بحقيبة يد كروس من ماركة Off-White و قد بلغ ثمنها 392 يورو.

اعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمالها.
باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال
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