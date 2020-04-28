باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

أمينة خليل حذاء مسطحا متناسقا مع إطلالتها من دار الأزياء العالمية Golden Goose، وبلغ سعر الحذاء 863 دولار أمريكى أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى. وانتعلتحذاء مسطحا متناسقا مع إطلالتها من دار الأزياء العالمية Golden Goose، وبلغ سعر الحذاء 863 دولار أمريكى أى ما يقرب من 14 ألف جنيه مصرى.

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أكملت اطلالتها بحقيبة يد كروس من ماركة Off-White و قد بلغ ثمنها 392 يورو.



