شاهد عيان الحلقة 4.. مفاجأة جديدة حول مقتل هنا شيحة

انطلقت أمس، الاثنين، رابع حلقات مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.









وبدأت أحداث الحلقة الرابعة بإرسال عمر "حسن الرداد" شقيقه راجح لشقيفة زوجته ليخبرها أن شقيقتها لم تمت وأن كل ما قاله عمر ليس وهما.











وخلال الحلقة يكتشف عمر أن هناك شخصا يراقبه ويمسك به ويظهر أنه من طرف طبيب نفسى ويذهب إليه ويكتشف أن زوجته كانت تتعالج نفسيا.









ويخبر الطبيب حسن الرداد أن زوجته ندى "هنا شيحة" كانت تعمل على ملف برجل الأعمال وليد عزازى، وهذا الملف داخل خزنة بالجريدة.









ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.