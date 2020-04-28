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مرأة

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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ريهام قدري
عمليات شد الجفون، من العمليات المهمة في عالم التجميل ، وقال الدكتور عصام البقلي استشاري الجراحة التجميلية يوجد الجفن العلوي ويوجد الجفن السفلي .

والجفن العلوي يحدث له ترهل شديد بعد تقدم العمر سواء في الثلاثينات او الاربعينات والخمسينات من خلال استئصال الجلد من المنطقة المتدلية حوالي 2 ملي ويغلق بهيط 5 ملي تجميلي. 

وأوضح البقلي أن شد الجفن السفلي يكون اصعب من شد الجفن العلوي حيث يوجد 3 مجموعات للدهون ولابد من شد هذه الجفن دون ان نؤذي الاعصاب والشرايين ووضعهم تحت الجلد.

وأشار البقلي إلى أن شد الجفن لن يتوقف فقط علي استئصال الجلد ولكن يتم حقن الدهون اسفل الجفن حتي يتساوي الجفن وهي من العمليات الشائعة جدا في عالم التجميل.

وأضاف البقلي:" إذا وجد تجاعيد بسيطة اسفل الجفن يمكن حقنها بالفلير ولكن اذا كان الترهل شديد عملية شد الجفن واستشصال الجلد هي الافضل والأنسب".



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