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ديني

كيف نرتكب الذنوب بالرغم من تسلسل الشياطين في رمضان؟ الأزهر يرد.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:49 م
كيف نرتكب الذنوب
كيف نرتكب الذنوب بالرغم من تسلسل الشياطين في رمضان؟
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محمد شحتة
كيف تسلسل الشياطين في رمضان؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأجاب عنه الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الفتوى.

وقال إن هذا السؤال يشغل بال الكثير من الناس إذ كيف يبلغنا الله على لسان النبي أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين، ويكون هناك ذنوب ومعاصي، فمن أين تأتي الوسوسة والشياطين مسلسلة.

وأجاب أن هذا الأمر تحدث في تأويله العلماء على أقوال: الأول أنه تسلسل مرضة الجن وهي الشياطين الكبار ، والرأي الثاني وهو الراجح لأن الشياطين جاءت عامة وسلسلت الشياطين أي قيدت.

وأشار إلى أنه ليس معنى تسلسل الشياطين أن الوسوسة تحجب بذلك كلية، وإنما حدت قوتها أو ضعفت خلال رمضان ، وهذه فرصة عظيمة للتغلب على الشيطان في رمضان لأن لو لم يتغلب عليه في رمضان من الصعب جدا تجاوز هذه الوسوسة بعد رمضان.

وتابع: على المسلم أن يغتنم الفرصة ويتغلب على شيطانه في رمضان كي يستطيع أن يكمل ذلك في غير رمضان.

معنى تسلسل الشياطين
أخبرنا النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ من فضائل شهر رمضان تصفيد الشياطين فيه، وهي رحمة للمسلمين؛ لأن ذلك سبب في العافية من شرورهم، ووساوسهم؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا جاءَ رَمَضانُ فُتِّحَتْ أبْوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبْوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشَّياطِينُ)، وهذه خصيصة عظيمة من خصائص شهر رمضان، تُتيح للعبد الفرصة للتوبة من ذنوبه والقُرب من ربه بلا تأثير أو وسوسة من الشيطان.

وحين تُصفد الشياطين، فإنها لا تعود قادرة على إغواء المسلم، وتحريك شهوته، أو إفساد صومه، ولا تستطيع فِعل ما تفعله خارج رمضان؛ من صَرف الناس عن الخير، ودَفعهم إلى الشر، وعند إتيان المسلم للمعصية وفِعل الشر، فإنه يلوم نفسه على ذلك، ولا يتعلل بأن الشيطان هو الذي أغواه؛ إذ إنّ الشياطين ضعيفة في رمضان، ولا تكون على حالها الذي تكون عليه في غيره من الشهور، وتكون وساوسها في هذا الشهر الفضيل أقلّ تأثيرًا في المسلمين.

وينشر موقع صدى البلد، في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فتاوى يومية خلال الشهر الكريم عن كل ما يشغل بال الصائمين.
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