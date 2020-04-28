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مرأة

بـ الأبيض الناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:45 م
كنده علوش
كنده علوش
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نهى هجرس
نشرت الفنانة كنده علوش، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول ناعمة.

وظهرت كنده علوش، بقميص أنيق باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كنده علوش فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من اللون البنى للعيون، واختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الفاتح.

وتركت شعرها البنى الأنيق منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تبرز جمال ملامحها.

واختارت مجموعة بسيطة من الإكسسوارات الذهبية لإكمال إطلالتها.
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A post shared by Kinda Alloush كندة علوش. (@kindalloush) on

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