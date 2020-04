بـ الأبيض الناعم.. كندة علوش تبهر متابعيها بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

View this post on Instagram

كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم ويارب تكونوا جميعًا بألف خير في الوقت الصعب الي احنا بنمر بيه القراءة ليها دور عظيم بإنها تسلينا وتوعينا وتملى وقتنا بمعلومات مهمة عشان كده اطلقنا انا وديوان حملة #ديوان_كندة عشان نخلي الحصول على الكتب ممتع وسهل ومش مكلف وعشان نساهم من خلال الحملة دي ومعاكم بفعل الخير @diwan_bookstore @mad_solutions #ديوان_كندة #كندة_علوش #مكتبة_ديوان #DiwanKinda #StaySafe #StaySafe #diwanbookstore