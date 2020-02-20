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مرأة

بلحظة رومانسية.. كنده علوش تتألق بالأسود من باريس برفقة زوجها

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:07 م
كنده علوش
كنده علوش
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آلاء حسن
نشرت كنده علوش، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة رومانسية برفقة زوجها عمرو يوسف.

وتألقت كنده علوش، بفستان باللون الاسود الانيق، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة ساحرة وجذابة.

ومن الناحية الجمالية وضعت كنده علوش ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون الاحمر المناسب لها.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق وسلسلة ، ووضعت طلاء أظافر باللون الموف الملائم لها، واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها... 
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