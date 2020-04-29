علوم حلوان: نعمل على مشروع بحثي لإنتاج كواشف سريعة لفيروس كورونا.. و9 قرارات لتقييم طلاب النقل

- عميد علوم حلوان: نعمل على مشروع إنتاج كواشف سريعة لفيروس كورونا المستجد
- علوم حلوان: سيتم تقييم طلاب النقل بمشاريع بحثية
- مجلس كلية العلوم جامعة حلوان : نعد نموذجًا استرشاديًا للطلاب
تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان بمشروع بحثى بعنوان " تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد " إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، و اجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله فنيا، في إطار المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" رقم ( 7102) للمعاونة في مجابهه فيروس كورونا المستجد " .
وقال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ان المشروع يهدف الى انتاج و تطوير كواشف سريعة لفيروس كرونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجي، حيث لايتعدى زمن الكشف بهذه الكواشف زمن 10 دقائق لتكون ذات حساسية عالية بمقارنتها بتفاعل البلمره المتسلسل ( (rRT-PCR.
ويعتمد الكاشف السريع على اختبار مناعي ما بين انتجين لفيروس كورونا المستجد (فى عينة دم الشخص المصاب ) وجسم مضاد احادى النسيلة.
واستعرض مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان اليات تقيم طلاب سنوات النقل وتطبيق الامتحان الالكترونى و المشاريع البحثية .
واستمعت عميدة الكلية الدكتور عماد ابو الدهب و اساتذة الفرق الدراسية و اعضاء المجلس لرغبات الطلاب و مطالبهم و تم اقرار الاتى :
١- سيتم تقيم المقررات من خلال وسيلة من الوسائل الاتية ( مشروع بحث - بحث مرجعى - بحث ذات طابع خاص) ويتم تحديدها طبقا لحالة لكل مقرر
٢- يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ ويقترح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية
٣- سيتم عمل نموذج استرشادى للأبحاث واعلانه على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية
٤- يتم تسليم الأبحاث ابدا من ٣١/٥/٢٠٢٠
٥- يكون تقيم البحث (ناجح - راسب - لم يقدم ) فقط دون تقدير
٦- تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة
٧- إلغاء اعمال السنة للطلاب المقيدين بفرق النقل ما عدا العملى وسوف يتم التاجيل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة مع وجوب إستكمالهم لتلك التدريبات العملية قبل التخرج
٨- يحق للطالب فى حالة رسوبة فى البحث إعادة تقديم بحث اخر وسوف يتم تحديد تواريخ اعادة التقيم لاحقا
٩- بالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت