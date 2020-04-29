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علوم حلوان: نعمل على مشروع بحثي لإنتاج كواشف سريعة لفيروس كورونا.. و9 قرارات لتقييم طلاب النقل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
  • عميد علوم حلوان: نعمل على مشروع إنتاج كواشف سريعة لفيروس كورونا المستجد
  • علوم حلوان: سيتم تقييم طلاب النقل بمشاريع بحثية 
  • مجلس كلية العلوم جامعة حلوان : نعد نموذجًا استرشاديًا للطلاب


تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان  بمشروع بحثى بعنوان  " تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد " إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، و اجتاز المشروع مراحل التقييم الفنية بنجاح وتم قبوله  فنيا، في إطار المنحة الإستثنائية العاجلة من برنامج "طبق فكرتك" رقم ( 7102)  للمعاونة في مجابهه فيروس كورونا المستجد " .


وقال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ان المشروع يهدف الى انتاج و تطوير كواشف سريعة لفيروس كرونا المستجد باستخدام تقنية النانوتكنولوجي، حيث لايتعدى زمن الكشف بهذه الكواشف زمن 10 دقائق  لتكون ذات حساسية عالية بمقارنتها  بتفاعل البلمره المتسلسل  ( (rRT-PCR.

ويعتمد الكاشف السريع على  اختبار مناعي ما بين  انتجين لفيروس كورونا المستجد (فى عينة دم الشخص المصاب ) وجسم مضاد احادى النسيلة. 

واستعرض مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان اليات تقيم طلاب سنوات النقل وتطبيق الامتحان الالكترونى و المشاريع البحثية . 


واستمعت عميدة الكلية الدكتور عماد ابو الدهب و اساتذة الفرق الدراسية و اعضاء المجلس لرغبات الطلاب و مطالبهم و تم اقرار الاتى : 

١- سيتم تقيم المقررات من خلال وسيلة من الوسائل الاتية ( مشروع بحث - بحث مرجعى - بحث ذات طابع خاص) ويتم تحديدها طبقا  لحالة لكل مقرر


٢- يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية إعتبارا من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ ويقترح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية 

٣- سيتم عمل نموذج استرشادى للأبحاث واعلانه  على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية 


٤- يتم تسليم الأبحاث ابدا من ٣١/٥/٢٠٢٠ 


٥- يكون تقيم البحث (ناجح - راسب - لم يقدم )  فقط دون تقدير 


٦- تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة


٧- إلغاء اعمال السنة للطلاب المقيدين بفرق النقل ما عدا العملى وسوف يتم التاجيل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة مع وجوب إستكمالهم لتلك التدريبات العملية قبل التخرج


٨- يحق للطالب فى حالة رسوبة فى البحث إعادة تقديم بحث اخر وسوف يتم تحديد تواريخ اعادة التقيم لاحقا 


٩- بالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت

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