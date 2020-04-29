مخرج الاختيار يعرض فيديو لكواليس استشهاد محمد إمام بالمسلسل.. شاهد

شارك بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار فيديو من كواليس تصوير مسلسل الاختيار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر بالفيديو بيتر ميمي من كواليس مسلسل الإختيار أثناء الهجوم الذي توفي به محمد امام في المسلسل وعلق قائلا "كواليس تصوير كمين هجوم كمين العريش #الاختيار #كرارة #امام".







وانهالت علية التعليقات من متابعيه وجاءت بين "عالمي بجد" و "الف مبروووووك تسلم أيديكم على المجهود" و "والله انتم شرفتوا جيل كامل" و "حاجة تشرف الصراحة".







ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الإختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.







وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

