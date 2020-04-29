عمار حمدي: رفضت عرض الزمالك ومصدقتش إن الخطيب كلم المسئولين لمفاوضتي.. فيديو

كشف عمار حمدي عن مشوار انتقاله من نادي النصر الى الأهلي، ورفضه لعرض الزمالك.





وقال عمار حمدي خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن الزمالك قدم له عرضاً عن طريق ايمن عبد العزيز وعرض عليه عقد جلسة ولكنه رفض.





وتابع عمار حمدي : رفضت الحضور الى الجلسة وصممت على تواصل الزمالك مع نادي النصر، حيث إنني إذا ذهبت للجلسة سوف أمضي كما علمت عن جميع اللاعبين الذين تفاوض معهم الزمالك.





وأضاف حمدي، أن سيد عيد المدير الفني للنصر في ذلك التوقيت، قال له لا تفكر في أي عروض في الفترة الحالية ولن ترحل هذا الموسم.





وصرح حمدي: بعدها تلقيت عروض من نادي بلجيكي والأهلي والزمالك مرة أخرى عن طريق أحمد مرتضى منصور.





وأكمل: محمود الخطيب تحدث الى مسؤولي نادي النصر لم اصدق ذلك الأمر، ولم اتردد في ان اذهب للتوقيع للأهلي.



