المتحدث باسم الكلية الأمريكية يوضح إلى أين وصلت آخر أبحاث كورونا.. فيديو

قال البروفيسور طلال النصولي المتحدث الرسمي باسم الكلية الامريكية لأمراض الحساسية والربو والصناعة، إن دواء فيمتو دين قديم وليس حديثاً ويحدث عليه تجارب في نيويورك.





وأضاف طلال النصولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن التجارب التي تحدث في المملكة المتحدة علي استخدام بلازما المتعافين حتي تعطي المصاب بفيروس كورونا المناعة للتصدي للفيروس .





وأوضح طلال النصولي، أن هناك أشخاصا ليست لديهم مناعة أو الأجسام المناعية ضعيفة، فبالتالي يعطوهم البلازما لزيادة الأجسام المناعية لديهم.





وتابع: أن الذين أصيبو ا بفيروس كورونا إذا تعافوا لا يأتي إليهم الفيروس مرة أخرى.













واستكمل: أن هذه البلازما يتم أخذها من المريض المتعافي من فيروس كورونا لأنها تحتوى علي الأجسام المضادة للفيروس ويقومون بوضعها في الشخص المصاب بالفيروس حتي تقوى المناعة لديه ويتعافى من الفيروس .



