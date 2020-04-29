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أستاذ مناعة: الأدوية المستخدمة في مصر نتائجها جيدة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:08 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن هناك مجهودا كبيرا يتم للتوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الأدوية المستخدمة في مصر نتائجها لحد كبير جيدة، وأكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار سارة.

كشف الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، تفاصيل استخلاص البلازما من أجسام المتعافين من فيروس كورونا وحقنها في أجسام المرضى لعلاجهم. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يتم استخلاص أجسام مضادة سابقة التكوين من شخص متعافي ويتم حقنتها في شخص مصاب بالعدوى، موضحًا أن هناك فرق بين البلازما و اللقاح، حيث يتم أخذ البلازما كعلاج أما اللقاح كوقاية.

وتابع :" المعضلة أننا لا نعلم كم حجم المناعة التي تكتسبها الأجسام المضادة، والمدة، كما أن الجسم المضاد قد يواجه عاصفة مناعية وبعدها لا تفيد البلازما، حيث يكون هناك هجوم مناعي شديد  يؤدى لفشل في الجسم نفسه، إلى جانب  جلطات ببعض شرايين الرئة".

وذكر أن تجارب البلازما على المرضى متوسطى الأعراض كانت مبشرة ببعض المراكز وغير مبشرة في بعض المراكز الأخرى، وأن هناك تجارب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا، ولكن لا يمكن الجزم بدواء معين حتى الآن.

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