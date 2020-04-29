عمار حمدي: رفضت الجلوس مع مسئولي الزمالك.. وأتمنى مشاركة صلاح وتريزيجيه والشناوي في الأولمبياد.. فيديو

كشف عمار حمدي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف فريق طلائع الجيش، حقيقة تلقيه عرضًا من الزمالك قبل انضمامه للقلعة الحمراء.





وكان عمار حمدي قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف نادي النصر القاهري في الانتقالات الصيفية قبل الماضية.





وقال عمار في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "كانت لدي عروض من سموحة والأهلي وجينت البلجيكي".





وأضاف: "مسؤولون من نادي الزمالك تحدثوا مع أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر، ومعي شخصيًا، وتواصل معي أيمن عبد العزيز، كان يريد مني ان أجلس معه ولكني رفضت".





وأردف: "رفضت لأنني لو جلست معه رغمًا عني سأوقع، أي لاعب يجلس مع مسؤولين من أي ناد سيوقع؛ فرفضت، وطلبت منه أن أي شيء يكون من خلال النادي".





واستطرد: "أحمد مرتضى منصور تحدث مع أحمد الأحمر، وطلب ضمي، وسيد عيد المدير الفني للفريق حينذاك أبلغني أنني لن أرحل إلا في نهاية الموسم، ووافقت وقد كان".





وأتم: "أي لاعب يتواجد معنا من اللاعبين الكبار في الأولمبياد سيكون إضافة لنا، ولكن شخصيًا أتمنى محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد الشناوي".