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رياضة

أجويرو يكشف سبب عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية إلى الآن

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:33 ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
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محمد رشاد
كشف نجم فريق مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، عن السبب الرئيسي وراء عدم فوزه بالجوائز الفردية طوال مسيرته المهنية، خاصة الكرة الذهبية.

ويُعد أجويرو الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي حيث أحرز 254 هدفًا في 368 مباراة.

وتمكن أجويرو من تحقيق 15 بطولة، مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ولكنه فشل في تحقيق جائزة الكرة الذهبية حتى الآن.

وقال أجويرو في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "كل لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، لكن دوري أبطال أوروبا له علاقة كبيرة بتلك الجائزة".

ولم يتمكن أجويرو من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته.

وأضاف: "كانت أفضل سنواتي في الموسم الماضي، فزنا بأربعة ألقاب ولكن لم يحالفنا الحظ في دوري الأبطال".

وواصل: "لم يتم ترشيحي حتى للتواجد في قائمة العشر الأوائل في جائزة الكرة الذهبية لأنك تحتاج إلى تحقيق المزيد في بطولة دوري الأبطال".

واستكمل: "رغم ذلك، أعتقد أنني أستحق التواجد هناك ليس لأنني أقول ذلك، ولكن بسبب السنوات التي أمضيتها في سيتي والأرقام التي حققتها".
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