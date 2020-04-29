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تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم هاتف Oppo A92 المرتقب من أوبو.. صور

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:01 م
أوبو
أوبو
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شيماء عبد المنعم
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت عدة تسريبات عن هاتف أوبو القادم Oppo A92s، والتى كشفت عن تصميمه الغير تقليدي لإعدادات الكاميرا الخلفية، واليوم، ظهرت تسريبات جديدة لتكشف عن تصميم إصدار أخر من السلسلة وهو هاتف Oppo A92.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo A92، والتي استعرضت تصميم الكاميرا الرئيسية في الجهة الخلفية، مع ثقب الشاشة لكاميرا السيلفي.


وتكشف هذه الصورة عن تصميم الكاميرا لهاتف Oppo A92 ، والذى سيأتي بكاميرا أمامية واحدة والتي تأتي في نوتش على الجانب الأيسر من الشاشة، وتظهر أيضًا التسريبات إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية التي ستأتي على شكل حرف (L).

وبحسب الصورة المسربة، سيضم هاتف أبو المرتقب مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مما يؤكد على أن هاتف Oppo A92 يحتوي على شاشة LCD. 

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فأن هاتف Oppo A92 سيأتي بشاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض +Full HD.

وسيعمل جهاز Oppo A92، بمعالج Snapdragon 665، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة تخزينية واحدة هى 8 جيجابايت، مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Oppo A92 بواجهة ColorOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل أندرويد 10 Android 10.

وكما ستضم إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر بدقة 2 ميجابيكسل للعمق.
Leaked Oppo A92 render reveals an L-shaped camera on the back
Leaked Oppo A92 render reveals an L-shaped camera on the back ...
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