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تكنولوجيا

أوبو تطلق هاتفها الأحدث OPPO A52.. بكاميرا رباعية وبطارية 5000 mAh

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:02 م
OPPO A52
OPPO A52
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة أوبو Oppo، أحدث هواتفها Oppo A52، والذي يأتي بشاشة LCD، وكاميرا خلفية رباعية وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، ويتوفر للبيع بمتجر الشركة في الصين بسعر 226 دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Oppo A52، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة FHD +، إلى جانب نوتش صغير في الجانب الأيسر أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.


ويضم هاتف Oppo A52، كاميرا خلفية رباعية على شكل حرف L، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، والثاانية دقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.

Oppo A52 in black and blue
وداخليا، يعمل هاتف Oppo A52، بمعالج Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابة للتوسيع عبر بطاقة microSD بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير / الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 18 واط، إلى جانب متشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف.

ويتوفر الهاتف الذي يبلغ وزنه 162 جرام، بـ لونين هم الأزرق والأسود، بسعر يقدر بحوالي 225 دولار .

Oppo A52 brings Snapdragon 665 SoC, quad cameras and 5,000 mAh battery
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