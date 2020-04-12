AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بـ 6 كاميرات وبطارية 4000 مللي أمبير.. أوبو تطلق هاتف Oppo A92s

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:01 م
أوبو تطلق هاتف Oppo
أوبو تطلق هاتف Oppo A92s
Advertisements
ندى على
بعد إعلان شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo Reno Ace 2 المقرر نزوله في الأسواق غدا، الإثنين، أعلنت عن هاتف آخر وهو هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G. 


وحسب موقع  GSMArena فإن شاشة  هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة من نوع LCD ، وسيتميز بكاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى  بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير. 

أما كاميرات هاتف Oppo A92s الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل. 

ويحتوى هاتف Oppo A92s على أعلى معدل تحديث للشاشة موجود حتى الآن وهو  معدل 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج من نوع  MediaTek Dimensity 800 5G.

وتأتى بطارية هاتف بقدرة 4000  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.


بـ 6 كاميرات وبطارية 4000 مللي أمبير.. أوبو تطلق هاتف Oppo A92s
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Reno3 Pro المرتقب من أوبو "صور"

أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. صور ومواصفات

منها السعودية والإمارات.. أوبو تطرح Find X2 و X2 Pro في عدة دول.. إليك السعر والمواصفات

أوبو تطلق النسخة العالمية من OPPO RENO 3.. تعرف على المواصفات والسعر

Oppo تطلق أحدث هواتفها في الإمارات.. المواصفات والسعر

أوبو تطلق هاتف Reno Ace 2 .. تعرف على المواصفات وموعد الإصدار

ترشيحاتنا

إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا.. المستشفيات بدأت تتنفس والإصابات تقل.. فيديو

الاقل منذ ١٩ مارس.. إيطاليا تسجل انخفاضا قياسيا فى وفيات كورونا

إنبي يصدم الأهلي بشأن هذا اللاعب.. تفاصيل

يقطنها 20 أسرة .. تفاصيل عزل عمارة سكنية بالإسكندرية 14 يوما

خطوات الحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

بطن مكشوف.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الطريقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ولاء الشريف تتألق بإطلالة بسيطة

35 صورة من كواليس مسلسل ليالينا لـ غادة عادل

كاجوال وعلى الموضة .. شاهد 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ داليا مصطفى في عيد ميلادها