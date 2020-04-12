بـ 6 كاميرات وبطارية 4000 مللي أمبير.. أوبو تطلق هاتف Oppo A92s

بعد إعلان شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo Reno Ace 2 المقرر نزوله في الأسواق غدا، الإثنين، أعلنت عن هاتف آخر وهو هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.









وحسب موقع GSMArena فإن شاشة هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة من نوع LCD ، وسيتميز بكاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.





أما كاميرات هاتف Oppo A92s الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





ويحتوى هاتف Oppo A92s على أعلى معدل تحديث للشاشة موجود حتى الآن وهو معدل 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج من نوع MediaTek Dimensity 800 5G.





وتأتى بطارية هاتف بقدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.



