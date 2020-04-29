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فن

تصدرت التريند بسبب عملية تجميل.. العمر الحقيقى لـ حلا شيحة وأبرز تصريحاتها بعد خلع الحجاب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:05 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند جوجل بسبب اعترافها بإجراء بعض عمليات التجميل حيث خضعت لعملية تصغير الأنف ونفخ شفيتها ووجهها بالبوتكس، لتبدو بملامح أكثر حدة وجرأة وهو ما ظهر عليها واضحا فى مسلسل "خيانة عهد".

وقد أثارت حلا شيحة منذ عودتها إلى الفن حالة من الجدل الواسع خاصة بعد ارتدائها الحجاب والنقاب منذ 13 عاما ولكن خرجت حلا شيحة صاحبة الـ 41 عاما وخلعت الحجاب والنقاب وقررت العودة إلى التمثيل. 

تزوجت حلا شيحة من الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق، بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات. 

في أغسطس 2018 قررت حلا شيحة خلع الحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

ثم كشفت حلا شيحة أنها انفصلت عن زوجها بعد إنجاب منه 4 أبناء دون الحديث عن السبب الحقيقي وراء طلاقهما. 

وأبرز تصريحاته منذ عودتها وحتى الآن: 

-  إن الأخلاق أهم ما يميز المرأة، والحجاب ليس مقياسًا للحكم على تدين المرأة على الإطلاق.

- خلعت النقاب عند ذهابى إلى كندا لكى أتعامل بسهولة، ومن الضرورى أن نتعلم التسامح من الرسول (صلى الله عليه وسلم).

- اللي عايز يدعيلي بالهداية يدعيلي، بس مش عايزة تبقى الدعوة ليا وكأني خرجت من الإسلام، هو ما فيش وسط.

- أعلم أن الكثيرين غضبوا من خلعي للحجاب، لكن الحجاب جزء من الدين، وليس الدين كله، وأنا لم أترك الدين.
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