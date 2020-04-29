تصدرت التريند بسبب عملية تجميل.. العمر الحقيقى لـ حلا شيحة وأبرز تصريحاتها بعد خلع الحجاب

تزوجت حلا شيحة من الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق، بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات.





في أغسطس 2018 قررت حلا شيحة خلع الحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.



