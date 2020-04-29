سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 29-4-2020 تباينًا في السوق الكويتية .

وفيما يلي، يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23 دولار أمريكي.

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.93 جنيه مصري.

سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.98 يورو.

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59 جنيه إسترليني.

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.51 دولار كندي.

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.20 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.94 دولار استرالي.

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 344.61 ين ياباني.

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.15 ريال سعودي.

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 177.87 جنيه سوداني.

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.77 ريال قطرى.