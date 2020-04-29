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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:08 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
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أحمد علام

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 29-4-2020 تباينًا في السوق الكويتية.

 

وفيما يلي، يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.

 

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.23  دولار أمريكي. 

 

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.93 جنيه مصري. 

 

سجل سعر  1 يورو = 0.33 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.98 يورو. 

 

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59  جنيه إسترليني. 

 

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.51 دولار كندي. 

 

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.20 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.94 دولار استرالي. 

 

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 344.61 ين ياباني. 

 

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.15 ريال سعودي. 

 

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي = 177.87 جنيه سوداني. 

 

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.77 ريال قطرى. 

 

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