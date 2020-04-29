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توك شو

استشاري نفسي: لا مبالاة الناس بالوباء والنزول للشوارع يحتاج توعية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:26 ص
مشتشفى العزل
مشتشفى العزل
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان جمال الدين، استشاري علم النفس بجامعة عين شمس، إن الإعلام عليه دور كبير في التوعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن الأفراد عليهم دور ومسئولية اجتماعية.

وأضافت الدكتورة إيمان جمال الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن المسؤولية الاجتماعية تحتاج الحفاظ على الإجراءات الاحترازية .

وأشارت إلى أن اقتصاد مصر قوى ومتماسك، وأن إجراءات الحكومة متماسكة في مستشفيات العزل من النواحي الطبية.

وتابعت "جمال الدين" أن حملات التوعية لا بد من وجودها على أعلى مستوى لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض، قائلة: "اللي بينزل بلا مبالاة بيعمل ضرر على المجتمع كله مش عليه بس". 

وأكدت أن ضرر الفرد الواحد من ضرر المجتمع كله نتيجة عدم حفاظه على الإجراءات الاحترازية الواجبة، لأن هذه جائحة عالمية وليست دور انفلونزا بسيط، فلابد من حماية نفسك وأسرتك.
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