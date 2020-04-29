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بين الناس

رغم التحذيرات.. زحام وتكدس السيارات فى منطقة أرض اللواء.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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سيد احمد / محمد هانى
رغم التحذيرات من التجمعات، شهدت منطقة أرض اللواء تكدس السيارات وزحاما كبيرا من المواطنين غير المهتمين بقرارات الحكومة ووزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع.

وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
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