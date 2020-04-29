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بسبب وباء كورونا.. ألمانيا تتوقع ركودا خلال العام الجاري هو الأسوأ منذ 50 عاما

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:22 م
المانيا والكورونا
المانيا والكورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفادت فيه بأن الحكومة الألمانية تتوقع ركودًا خلال العام الجاري، هو الأسوأ منذ  50 عامًا بسبب أزمة كورونا. 

ويتوقع رئيس البنك المركزي الألماني تقلصا في القوة الاقتصادية بسبب أزمة وباء كورونا، بيد أنه أكد قدرة ألمانيا على الحد من تداعيات الأزمة. يأتي ذلك فيما يتوقع الاتحاد الأوروبي انكماشا اقتصاديا أسوأ من معدلات أزمة 2009.

وقال، ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن "حدوث ركود في ألمانيا صار على الأرجح أمرا لا يمكن تجنبه"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب فايدمان عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، وقال: "الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سريع وسليم. الأمر المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ على ثقة المواطنين في التحرك الحكومي".

وأكد فايدمان ضرورة أن تُحِد الدولة من العواقب الاقتصادية على الأفراد والشركات، وأن تساعد على نحو حاسم في إنعاش الاقتصاد عقب انتهاء الوباء، وقال: "الأولوية الآن لدعم السياسة النقدية، وليس للشؤون الدفاعية". 
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