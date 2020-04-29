جامعة حلوان تعلن رابط تسجيل بيانات تخرج طلاب الفرق النهائية أون لاين

استكمال بيانات التخرج من خلال تسجيل إسم المستخدم وكلمة المرور واستكمال كافة البيانات المرفقة بالنموذج من الاسم والفرقة والشعبة ورقم الجلوس والمحافظة وإرفاق صورة شخصية وشهادة الميلاد. ويمكن للطالب من خلال الدخول إلى رابط الموقع.





أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة عن رابط الدخول لطلاب الفرق النهائية والذي يمكن من خلاله استكمال بيانات الطلاب للانتهاء من إجراءات تخرج طلاب الفرق النهائية أون لاين وذلك بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب وذلك لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.جدير بالذكر أن امتحانات طلاب الفرق النهائية تم تأجيلها لحين أنتهاء فترة تعليق الدراسة، وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.