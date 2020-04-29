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محافظات

خروج أصغر رضيعة من مستشفى العزل بملوى بعد تعافيها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:52 م
الطاقم الطبي بمستشفى
الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوى
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ايمن رياض
احتفل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوى، جنوب المنيا، بخروج أصغر رضيعة مصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تبلغ من العمر 4 أشهر.

إذ تحولت نتيجة عيناتها من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجها ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل جزئي، وتخصيصها كمقرا للعزل الصحي إلي 85 شخصا، معظمهم من محافظات: بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد.

فيما سجلت المسستشفي حالة 9 حالات وفاه خلال نحو ٢٤  يوما.

يشار أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن أعمال القافلة شملت قياس درجات الحرارة لكافة العاملين بالمشروع، وتم التأكد من تطبيق إجراءات التعقيم، وإرتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وخاصة في الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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