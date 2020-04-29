خروج أصغر رضيعة من مستشفى العزل بملوى بعد تعافيها

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوى، جنوب المنيا، بخروج أصغر رضيعة مصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تبلغ من العمر 4 أشهر.





إذ تحولت نتيجة عيناتها من إيجابية لسلبية، وتقرر خروجها ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل جزئي، وتخصيصها كمقرا للعزل الصحي إلي 85 شخصا، معظمهم من محافظات: بني سويف والفيوم وجنوب الصعيد.





فيما سجلت المسستشفي حالة 9 حالات وفاه خلال نحو ٢٤ يوما.





يشار أن مديرية الصحة في المنيا، نظمت قافلة طبية لتوقيع الكشف على جميع العاملين بمشروع شبكة الطرق القومية لتطوير الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الوقائية والصحية للعاملين بالمشروعات.





يأتي ذلك ضمن خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية والوقائية للعاملين بكافة المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج وعدم تعطيل مسيرة التنمية داخل المشروعات القومية مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



