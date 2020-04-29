بالأبيض.. هند صبرى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

نشرت الفنانة ي صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". هند صبر ي صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هند صبرى ، بإطلالة محتشمة شميز باللون الابيض الانيق وهو نا جعل اطلالتها انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار .





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبرى فى الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الآيشادو والماسكارا السوداء التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما أختارت أت تترك شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة التى تتناسب مع ظهورها.



