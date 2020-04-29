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اقتصاد

خط ساخن مياه المنوفية يحل ٣٠ ألف شكوى خلال الربع الأول من٢٠٢٠

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
اعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه في إطار الإهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء استقبل الخط الساخن ١٢٥ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ م حوالي ٣٠ الف شكوي وتم حلها 

وأضاف استقبل الخط الساخن ١٢٥ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار ٢٤ ساعة خلال تلك الفترة ( ١٦١٨٩) شكوى تخص المياه ( ضعف ، إنقطاع، تسريب، محابس ) بالإضافة إلى (١٣٢٤٠) شكوى تخص الصرف الصحى (طفوحات، تسريبات) ( ١٤٦) شكوي تخص جودة المياه و( ١٨) شكوى في مجال المشروعات و( ٢٣٥) شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

وأشار نجيب إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي احدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الإتصال المختلفة للتواصل معهم خلال ٢٤ ساعة فى اليوم عن طريق  الخط الساخن ١٢٥  من أى تليفون أرضى، والواتس ٠١٢٢٠٩٠٦٦٦٨ ، أو من أى محمول ٠٤٨/٢١٧٥٤٢٨ - ٠٤٨/٢١٧٥٠٤٢ والموقع الإلكتروني للشركة mcww.com.eg  أو عبر الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعى الخاصة بالشركةhttps://www.facebook.com/media.mcww/ ،والموبيل أبليكيشن 125 hcww ؛سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
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