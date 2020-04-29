خط ساخن مياه المنوفية يحل ٣٠ ألف شكوى خلال الربع الأول من٢٠٢٠

اعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه في إطار الإهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوي المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء استقبل الخط الساخن ١٢٥ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ م حوالي ٣٠ الف شكوي وتم حلها





وأضاف استقبل الخط الساخن ١٢٥ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على مدار ٢٤ ساعة خلال تلك الفترة ( ١٦١٨٩) شكوى تخص المياه ( ضعف ، إنقطاع، تسريب، محابس ) بالإضافة إلى (١٣٢٤٠) شكوى تخص الصرف الصحى (طفوحات، تسريبات) ( ١٤٦) شكوي تخص جودة المياه و( ١٨) شكوى في مجال المشروعات و( ٢٣٥) شكوي تخص أنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.



