سبونج بوب.. حمادة هلال يقع في فخ أحمد السقا.. فيديو

وقع الفنان حماده هلال في فخ مقلب نصبه له الفنان أحمد السقا في بداية حلقة اليوم من برنامج " اغلب السقا " المذاع على قناة " إم بي سي مصر.





واستعان الفنان أحمد السقا بشخصية سبونج بوب لخداع حماده هلال.





وقال أحمد السقا:" انا بحب حمادة هلال ورجولته وجدعنته احنا اتعلمان الطيبة منك انت".





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.





تضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.