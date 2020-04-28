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ممكن تشتغل كهربائي.. نوال الزغبي تتفوق على أحمد السقا في تحد صعب.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:55 م
نوال الزغبي - احمد
نوال الزغبي - احمد السقا
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هاني حسين
تفوقت المطربة نوال الزغبي على الفنان أحمد السقا في أول تحديات برنامج "إغلب السقا".


وطُلب من نوال الزغبي وأحمد السقا تركيب 25 لمبة بسرعة فائقة وتفوقت نوال الزغبي على أحمد السقا بكل سهولة.


وردد أحمد السقا "انا مبعرفش اصلح أي حاجة في البيت خالص، والستات شطرين في حاجات كتيرة".


برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.


وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.


تضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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