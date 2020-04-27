أحمد السقا يهزم عمرو سعد في برنامجه ويتبرع لـ 57357

دخل النجم عمرو سعد، وأحمد السقا، في تحد قوي خلال برنامج "إغلب السقا"، وكانت أول فقرات التحدي "هاند بول"، والتي شهدت مهارة عالية من السقا، حيث فاز بها على عمرو.





وكان التحدي الثاني، عبارة عن ربط المسامير في العمود، وفاز بها عمرو سعد باحترافية؛ وفي التحدي الثالث سحر العيون، فاز عمرو سعد على السقا، بمنتهى المهارة.





ولكن في التحدي الرابع عوض السقا خسارته، والذي يحمل اسم كلمة "توديك وكملة تجيبك"، لكي يتعادل مع عمرو؛ وتشتعل المنافسة في التحدي الخامس، "بالعقلة"، والتي فاز بها أحمد السقا.





كما تنازل النجم أحمد السقا عن تبرعه، وجعل النجم عمرو سعد هو الذي يختار، والذي من ناحيته اختار مستشفى 57357.





برنامج "إ غلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.





ويضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.