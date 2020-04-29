نصائح هامة لتجنب حوادث السيارات في شهر رمضان

يعاني مالكو السيارات في رمضان من النعاس أثناء القيادة بسبب تأثير الصيام.. وهناك بعض النصائح التي ستمنحك قيادة آمنة أكثر لتجنب الحوادث في شهر رمضان الكريم.

1- لا تنشغل عن الطريق سواء بالهاتف أو شاشة عرض السيارة أو حتى متابعة بعض إعلانات الطريق حتى تتجنب الوقوع في الحوادث.

2- يجب أن تتجنب السرعة الزائدة خاصة قبل الإفطار فنرى بعض الأشخاص يقودون سياراتهم بسرعة رغبة منهم في الوصول إلى المنزل على الإفطار .

3- يجب أن تفحص سيارتك بشكل دوري لأنه في بعض الاحيان قد يشعر مالك السيارة بالكسل وهو الأمر الذي قد يتسبب في أعطال مفاجئة، ولذلك فعليك أن تتأكد من سلامة أجزاء سيارتك مع النظر لمستوى زيت المحرك قبل الانطلاق بالسيارة.

4- لا بد أن تنتبه للنقطة العمياء على الزوايا التي تصعب على قائد السيارة لذلك تأكد من النقطة العمياء قبل استخدام السرعات العالية في شهر رمضان سيضمن لك السلامة والأمان.