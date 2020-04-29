AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (6) .. إنتر 2010 .. أنا مورينيو ولست هنا من أجل دوري الأبطال فقط

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم.

لكل حدث نهاية ولكل قصة جميلة نهايتها ولكل فريق أسطوري غير مجرى وتاريخ كرة القدم وقت تنتهي فيه تلك الحقبة ، قد يعود بعد ذلك للقمة مرة أخرى لكن بمجموعة أخرى من اللاعبين وبمدربين آخرين، ولن يتركوا لنا سوى إنجازاتهم والأشياء العظيمة التي فعلوها وسجلوها في صفحات كتاب التاريخ لكرة القدم.

"فرق غيرت تاريخ كرة القدم "، هي سلسلة نستعرض فيها نسخ أسطورية لأندية غيرت مجرى تاريخ كرة القدم يوميًا في شهر رمضان، كيف بدأت..من أين تم بناء هذا الفريق .. مراحل الصعود والهبوط .. ونستكمل في اليوم السادس من شهر رمضان قصة إنتر ميلان الذي جاء إلى إيطاليا ليحفر اسمه من ذهب داخل أسوار النادي خلال موسم 2010.

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إيطاليا من بوابة الإنتر في 2009، من أجل حلم وهو حصد لقب دوري الأبطال، لكن مع وصوله أراد "سبيشل وان"، أن يضع بصمته منذ أول لحظة عبر تغيير تكتيك الفريق والخطة.

وبالفعل، اختار لنفسه الابتعاد عن الخطة التي ورثها النيراتزوري عن روبيرتو مانشيني و هي 4-3-2-1 و تعويضها بخطته الشهير 4-3-3 و لذلك طلب ضم كل من كواريزما و مانشيني و فيكتور اوبينا ليشغلوا مركز الجناح.

نتائج هذا التغيير كلفه الخروج خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا ليعود الى خطة 4/3/1/2 بسبب نجاحها في تلك الفترة في إيطاليا.

ودعم النادي خطه الخلفي بالتعاقد مع لوسيو ليشكل مع والتر صامويل دفاعا حديديا للنيراتزوري بمساعدة مايكون يمينا وخافيير زانيتي يسارا.

في الوسط، جلب برانكا، ويسلي شنايدر من ريال مدريد وتياجو موتا من جنوى ليشكلا مع استيبان كامبياسو وديان ستانكوفيتش رباعي منح إنتر لُحمة غير عادية.

وضم النادي في الهجوم صامويل إيتو لمجاورة صفقة أيضا أجراها برانكا مع دييجو ميليتو النجم الأرجنتيني الذي سجل هدفين في بايرن ميونيخ خلال بطولة 2010.

وظل مورينو يعافر بالتشكيل القديم حتى وصل إلى المباراة الفاصلة والتي كانت الحاسمة في تغيير كل شئ، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

خسر إنتر في تلك المباراة أمام برشلونة وهم محرومون من ميسي و ابراهيموفيتش بنتيجة 2-0 دون اي هجمة او بناء هجومي منظم يذكر لفريق مورينهو دفع لتغيير التكتيك الي فشل في التخلص منه منذ وصوله وتأكده من عدم فعاليته في الأبطال، مع العلم وأن الأفاعي قد حقق الفوز على دينيو كييف في ذلك الدور في خمس دقائق فقط معتمدا على خطة الـ4-3-3.

ومنذ هزيمة الكامب نو، غير مورينيو من طريقته التي منحته تأهل الى الإقصائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا ، لكن هذه الخطة و على عكس نجاحها المبهر في التشامبيونزليج، قابلها فشل غير مسبوق في الدوري الإيطالي.

ليضطر مورينو أن يعتمد على التكتيك القديم في الكالشيو، وأسلوبه الجديد في دوري الأبطال حتى يستطيع مواكبة السرعة والفاعلية الهجومية عكس البطولة المحلية.

إنتر بدأ منذ تلك اللحظة مقارعة الكبار في أوروبا، ونجح في إقصاء تشيلسي من دور الـ16، وسيسكا موسكو في دور الثمانية، ليواجه برشلونة في مواجهة مكررة بنصف النهائي.

لكن النيراتزوري نجح هذه المرة أن يثأر من الهزيمة الوحيدة التي تلقاها في دور المجموعات، ويقصي النادي الكتالوني من البطولة، بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.


وتمكن مورينيو، من قيادة إنتر للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ في نهائي البطولة، بعدما فاز الفريق الإيطالي بهدفين دون مقابل، ليحقق النيرازوري اللقب بعد غياب حوالي النصف قرن.


إنتر ميلان بفوزه بدوري الأبطال، أصبح أول نادٍ في إيطاليا يفوز بالثلاثية "الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا، دوري أبطال أوروبا".


في نفس العام، توج النادي بلقب كأس السوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية، ليواصل الفريق إنجازاته التاريخية، بالفوز بخمس بطولات في موسم واحد.

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (6) .. إنتر 2010 .. أنا مورينيو ولست هنا من أجل دوري الأبطال فقط
فرق غيرت تاريخ كرة القدم (6) .. إنتر 2010 .. أنا مورينيو ولست هنا من أجل دوري الأبطال فقط
فرق غيرت تاريخ كرة القدم (6) .. إنتر 2010 .. أنا مورينيو ولست هنا من أجل دوري الأبطال فقط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إقصاء ليفربول.. «يويفا» ينوي تأجيل دوري الأبطال حتى إشعار آخر بسبب كورونا

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (1).. ريال مدريد وزيدان ورونالدو.. ثلاثية في دوري الأبطال لا تنسى

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (2).. ميلان مع ساكي .. وضعا قانونا جديدا للعبة خلال عام واحد

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (4).. عندما وصل النصر إلى العالمية دون أن يحصد دوري أبطال آسيا.. احتفظ باللقب لـ 19 عاما

فرق غيرت تاريخ كرة القدم (5).. هاينكس بـ روبن وريبيري.. ونوير يعيد بايرن ميونخ للأمجاد الأوروبية

ترشيحاتنا

يتحدث وهو يبكي.. رامز جلال: أنا الضغط عليا كتير في حياتي

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى وياسمين رئيس.. والضحية تنهال عليه ضربًا

بسبب صورة شبيهتها.. ليلى علوي تجتاح تويتر

رابح صقر يفتح النار على رامز جلال بسبب حلقة حسن عسيري.. شاهد

أحمد صلاح حسني يعلق على مشاركته بمسلسل الاختيار.. شاهد

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

AdvertisementS

الاختيار.. شبيه حسام عاشور يشارك في قصة حياة المنسي أسطورة الصاعقة المصرية

شبيه تركي آل الشيخ يشعل تويتر .. وآل الشيخ يرد

فايلر السبب.. أزمة كبرى تعرقل انتقال صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديو

فايلر يغلق الباب أمام صفقات بيراميدز المعروضة على الأهلي

كم تقاضى معلول وبنشرقي وطارق حامد في برنامج رامز؟ .. تقرير مغربي يكشف الأرقام

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يعلن استكمال الدوري.. وكارتيرون يرفض عودة أحداد.. والعتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه

العتال: انتعاش خزينة الزمالك بـ3 مليارات جنيه والنادى لم يسدد مستحقات اللاعبين

أخبار النادي الأهلي.. 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو.. وفايلر يتسبب في أزمة

أخبار الرياضة.. شبيه حسام عاشور يشارك في مسلسل الاختيار.. وفايلر يرفض التعاقد مع لاعبي بيراميدز

مرتضي منصور: الزمالك سيكمل الدورى.. ومنع الإعارات في الفريق

أجبرت على الخروج في مباراة الجونة.. محمد إبراهيم يكشف تدخل مرتضى منصور فى التشكيل.. فيديو

شوبير يهاجم الكاف بسبب مباراتي الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمى أرنولد شوارزنيجر

شاهد.. مصلون يؤدون صلاة الجماعة أمام باب المسجد في الرياض.. فيديو

شاهد.. إنتاج قياسى لـ رولزرويس ولكن ليس سيارات فاخرة.. تعرف عليه