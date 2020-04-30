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تعليم

اليوم جامعة حلوان تنهى فاعليات التعليم عن بعد

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان اليوم الخميس٣٠ ابريل اخر فاعليات خطته للتعليم عن بعد حيث انه تم  نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات الفيس بوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات. 



وذالك عبر منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى  عبر هذا الرابط: http://app2.helwan.edu.eg/VU-Helwan/


حيث انه وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى فانى اخر يوم لفاعليا التعليم عن بعد بالجامعات و المعاهد المصرية هو يوم الخميس ٣٠ ابريل . 

جدير بالذكر ان مجلس جامعة حلوان فى حالة انعقاد مستمرة حتى يوم ٧ مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل بالجامعة و امكانية تطبيق الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية
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