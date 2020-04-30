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فخري الفقي: معدلات النمو الآن "ضعفين" ما كانت عليه قبل بداية الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:08 ص
فخرى الفقي
فخرى الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور فخرى الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق ، إنه عند النظر الي المؤشرات الاقتصادية نجد ان معدلات النمو اصبحت ضعفين ما كانت عليه قبل البداية في برنامج الإصلاح الاقتصادى .

وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن سعر الصرف استقر في البنوك المصرية والاحتياطي يكفينا 8 اشهر قادمين والموازنة انخفض بها العجز وعدد البطالة قل والنمو زاد وهذه من أسباب الإصلاح الاقتصادى .

واوضح فخرى الفقي ، أن ازمة فيروس أثرت علي جميع دول العالم واصبح لها تداعيات اقتصادية علي العديد من دول العالم .

وتابع : أن هناك 102 دولة من أعضاء صندوق النقد الدولي هم من حصلوا علي قرض لمواجهة فيروس كورونا .

واستكمل :أن الدول المتقدمة والنامية والناهضة تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لأن هناك قطاعات تأثرت تأثر شديد في معظم الدول .

واشار الي ان من ضمن هذه التأثيرات تأثر مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها كما ان المواطن يجب الا يخاف لاننا نطالب بحقنا من صندوق النقد الدولي وقيمتهم 3 مليار دولار كما اننا من حقنا ان نأخذ من 50% الي 100% في هذه الظروف . 

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