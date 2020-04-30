فخري الفقي: معدلات النمو الآن "ضعفين" ما كانت عليه قبل بداية الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

قال الدكتور فخرى الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق ، إنه عند النظر الي المؤشرات الاقتصادية نجد ان معدلات النمو اصبحت ضعفين ما كانت عليه قبل البداية في برنامج الإصلاح الاقتصادى .





وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن سعر الصرف استقر في البنوك المصرية والاحتياطي يكفينا 8 اشهر قادمين والموازنة انخفض بها العجز وعدد البطالة قل والنمو زاد وهذه من أسباب الإصلاح الاقتصادى . والاحتياطي





واوضح فخرى الفقي ، أن ازمة فيروس أثرت علي جميع دول العالم واصبح لها تداعيات اقتصادية علي العديد من دول العالم .





وتابع : أن هناك 102 دولة من أعضاء صندوق النقد الدولي هم من حصلوا علي قرض لمواجهة فيروس كورونا .





واستكمل :أن الدول المتقدمة والنامية والناهضة تطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لأن هناك قطاعات تأثرت تأثر شديد في معظم الدول .





واشار الي ان من ضمن هذه التأثيرات تأثر مجال السياحة والمجالات المتعلقة بها كما ان المواطن يجب الا يخاف لاننا نطالب بحقنا من صندوق النقد الدولي وقيمتهم 3 مليار دولار كما اننا من حقنا ان نأخذ من 50% الي 100% في هذه الظروف .



